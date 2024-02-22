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Россиянам рассказали, насколько подорожают цветы к 8 марта

«Чек индекс»: цены на цветы к 8 марта вырастут на 15–20%

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Цветы к 8 марта в этом году подорожают в среднем на 15-20% по сравнению с 2023-м. Такой прогноз дали аналитики «Чек индекса», пишет РБК.

Букет цветов обойдется примерно в 3,2-3,4 тыс. рублей. Для сравнения: в прошлом году стоимость букета в преддверии Международного женского дня составляла в среднем 2803 рубля.

Между тем некоторые эксперты рынка утверждают, что рост цен на цветы к 8 марта в этом году может достигнуть и 100%.

Стоимость цветов накануне праздника традиционно растет на фоне повышенного спроса. В марте букеты покупают в 20-25 раз чаще, чем в феврале.

В начале февраля Россия ввела ограничение на ввоз выращенных в Эквадоре гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы. Решение было принято из-за участившихся случаев нарушений фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках товара.

Ранее Эфиопия предложила России нарастить экспорт цветов, кофе и другой продукции.

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