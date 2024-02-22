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Стало известно, где в России сильнее всего подорожал квадратный метр «вторички»

«Циан.Аналитика»: цена квадратного метра вторичного жилья за пять лет удвоилась

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в России за последние пять лет выросла вдвое. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Циан.Аналитики».

«Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020-2021 годах. При этом рост зафиксирован во всех городах без исключения», — отметили аналитики.

Сильнее всего «квадрат» жилья подорожал в Кисловодске и Дербенте. Его цена за пять лет выросла более чем в три раза. Скачок стоимости также зафиксировали в Ноябрьске, Нижнекамске, Норильске, Кызыле и Майкопе (более чем в 2,5 раза).

Минимальные изменения произошли в Рубцовске, Златоусте, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске. В этих городах рост стоимости квадратного метра во «вторичке» не превышал 50%.

Среди миллионников самый резкий рост цен за «квадрат» на вторичном рынке недвижимости зарегистрировали в Челябинске и Омске — в 2,3 раза. Минимальные темпы роста показали Москва (+36%), а также Санкт-Петербург и Уфа (+67%).

Накануне сообщалось, что квартиры на вторичном рынке Москвы за январь выросли в цене до рекорда за 3 года.

Ранее экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году.

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