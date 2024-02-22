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Россия вынужденно увеличила поставки стали в самую невыгодную страну

Поставки российской стали в Индию за 2023 год выросли в 1,5 раза

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Экспорт российской стали в Индию за 2023 год вырос на 48% и достиг 686,5 тыс. тонн, пишет газета «Ведомости». В денежном выражении прирост составил 34% — было продано сырья на $429 млн.

Между тем рынок Индии является самым невыгодным для российских производителей, отмечают аналитики. Причин несколько: дорогая логистика, высокие дисконты и отсутствие возможности поставлять товар с высокой добавленной стоимостью.

До 2022 года доля России в индийском импорте чермета была критически мала. Однако после осложнения торговли со странами ЕС на фоне санкций РФ пришлось перенаправить поставки. Теперь на российскую сталь приходится порядка 2,6% закупок Дели.

Всего за прошлый год Индия приобрела 26 млн тонн стали. Это более чем вдвое превышает значение 2022-го. Ключевыми импортерами были Южная Корея (2,75 млн тонн), Китай (2 млн тонн) и США (1,92 млн тонн).

До этого Россия вошла в топ-3 по поставкам удобрений в Индию.

Ранее сообщалось, что РФ нарастила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%.

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