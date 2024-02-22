Стало известно, какой шоколад россияне чаще покупали в 2024 году

С 1 января по 15 февраля 2024 года средний чек на коробку шоколадных конфет составил 589 рублей, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По цене коробки шоколадных конфет стали лидером среди покупаемой в стране продукции из какао-бобов. Число покупок коробок шоколадных конфет за год выросло на 9%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Развесные шоколадные конфеты россияне покупали в среднем за 304 рубля, цена за год выросла на 13%, а число покупок — на 4%. Шоколадные плитки обходились гражданам в 285 рублей в среднем (плюс 15% за год). Их в этом году покупали на 5% чаще, чем в прошлом.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что спрос на шоколадную продукцию в России вырос с увеличением продаж кондитерских изделий в целом.

«В преддверии гендерных праздников и к прошедшему Дню влюбленных наблюдается интерес к шоколаду. Средний чек на шоколад и конфеты растет в том числе за счет увеличения затрат производителей на какао-бобовое сырье во всем мире. Однако связанных с этим заметных колебаний спроса не наблюдается, товарных запасов в магазинах России достаточно», — отметили эксперты.

В середине февраля 2024 года стоимость какао-бобов на бирже установила новый исторический рекорд. Цена на торгах поднималась до $5,6 тыс. за тонну. Какао-бобы стремительно дорожают на фоне глобального дефицита. По прогнозам аналитиков Международной организации по какао, ситуация не улучшится и в 2024 году.

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