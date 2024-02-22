Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали рост производства одного вида мебели

Рослесинфорг: производство детской мебели в 2024 году может вырасти до 10%

close
100%
Shutterstock/Ground Picture

Производство детской мебели из дерева в 2024 году может вырасти до 10% и превысить 1,1 млн изделий, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Рослесинфорга. Речь идет о гарнитурах, наборах мебели, шкафах, стеллажах, манежах, ящиках для детских игрушек.

«Среди основных причин — расширение условий льготной ипотеки и, как следствие, рост жилищного строительства, а также увеличение объемов производства мебели в целом», — пояснили в организации.

Выпуск детской мебели из дерева по итогам 2023 года достиг рекордных значений, превысив 1 млн изделий. С 2017 года производство этой категории мебели стабильно росло на порядка 27% ежегодно. Так, за шесть лет выпуск вырос в 3,7 раза.

В начале февраля Минфин РФ согласился увеличить лимиты для банков по IT-ипотеке.

До этого вице-премьер России Хуснуллин сообщил о планах кабмина продлить «Семейную ипотеку».

Ранее ЦБ констатировал последствия ипотечного бума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами