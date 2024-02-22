В России спрогнозировали рост производства одного вида мебели

Производство детской мебели из дерева в 2024 году может вырасти до 10% и превысить 1,1 млн изделий, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Рослесинфорга. Речь идет о гарнитурах, наборах мебели, шкафах, стеллажах, манежах, ящиках для детских игрушек.

«Среди основных причин — расширение условий льготной ипотеки и, как следствие, рост жилищного строительства, а также увеличение объемов производства мебели в целом», — пояснили в организации.

Выпуск детской мебели из дерева по итогам 2023 года достиг рекордных значений, превысив 1 млн изделий. С 2017 года производство этой категории мебели стабильно росло на порядка 27% ежегодно. Так, за шесть лет выпуск вырос в 3,7 раза.

В начале февраля Минфин РФ согласился увеличить лимиты для банков по IT-ипотеке.

До этого вице-премьер России Хуснуллин сообщил о планах кабмина продлить «Семейную ипотеку».

Ранее ЦБ констатировал последствия ипотечного бума.