Стало известно, что россияне хотят получить на 23 фераля

Половина опрошенных россиян — 46,1% — хотели бы получить на 23 февраля деньги. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Далее в мужском wish-листе с большим отставанием следуют смартфоны и другие электронные гаджеты (так ответили 17,6% респондентов), парфюмерия и косметика (17,3%), инструменты для ремонта и строительства (15%), товары для хобби (10%), бытовая техника (9,8%) и билеты на концерт или в театр (9,5%). Получить алкоголь или вкусный съедобный подарок хотели бы всего 4,5% и 5,3% респондентов соответственно. Еще меньше мужчин мечтают на 23 Февраля о носках – об этом признались всего 3,8% мужчин.

Самым популярным подарком, которым женщины планируют порадовать мужчин на 23 Февраля, оказались парфюмерия и косметика. Об этом заявили 22% женщин, принявших участие в опросе. Среди других распространенных подарков (можно было выбрать несколько вариантов ответа) оказались алкоголь (16,6%), гастрономия (деликатесы, кондитерские изделия) — 15,3%, а также инструменты для строительства и ремонта — 15,1%. Наконец, 17,3% женщин отметили, что лучший подарок — это деньги.

Большинство опрошенных женщин (24,5%) заявили, что планируют купить подарки в пределах 3 тыс. руб. Примерно столько же (22,2%) намерены уложиться в еще более скромный бюджет — 1 тыс. руб. 21,2% участниц исследования готовы потратить на презенты до 5 тыс. руб., 17% — до 10 тыс. руб., 6,2% — до 20 тыс. руб. Сверх этой суммы на подарки откладывают 8,9% женщин. Всего 2% женщин готовят своим близким подарок, сделанный своими руками, тогда как, по крайней мере, 8,3% мужчин не прочь получить именно такой сувенир.

В опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенном на этой неделе, приняли участие 1,3 тыс. мужчин и 1,2 тыс. женщин по всей России.

Ранее были названы самые смешные подарки от женщин коллегам на 23 февраля.