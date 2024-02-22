Эксперт назвал способ, который позволит поднять экономику России «с колен»

Экономику России можно «поднять с колен», если на законодательном уровне запретить валютные спекуляции. Об этом Tsargrad.tv рассказал академик РАН Сергей Глазьев.

По его словам, на данный момент Центробанку России не стоит снижать ключевую ставку, потому что она определяет, за какую стоимость коммерческие банки могут занять деньги у регулятора. В случае понижения данного показателя им будет проще и дешевле одалживать средства, пояснил эксперт.

«А куда они будут эти деньги вкладывать? Скорее всего, в валютные спекуляции. Потому что, если разобраться, откуда эти высокие прибыли банков сейчас, на фоне низкой рентабельности промышленности, то станет понятно, что это результат просто валютных спекуляций, переоценки валюты», — отметил Глазьев.

В связи с этим академик предлагает запретить банкам брать деньги у ЦБ и вкладываться в покупку валюты, потому что это ослабляет рубль.

До этого Сергей Глазьев говорил, что по итогам 2023 года доходы россиян начали приближаться к тем, которые фиксировались в 2013 году. Он отметил, что в прошлом году денежные доходы населения России выросли более чем на 5%, а цены в розничной торговле — на 6%. На них оказывает влияние действия Центробанка в отношении инфляции, уточнил эксперт.

Ранее эксперт опроверг заявление Центробанка о перегреве российской экономики.