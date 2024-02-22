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Эксперты международного права одобрили арест замороженных российских активов

Bloomberg: эксперты международного права одобрили конфискацию активов РФ

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Группа экспертов по правовым вопросам считает законным арест замороженных активов российского Центробанка ввиду действий России на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертное заключение.

Письмо экспертов было разослано в столицы стран «Большой семерки» и получено агентством. Его подписали десять экспертов и практиков международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — заявили эксперты.

До этого в Эстонии обсудили передачу замороженных российских активов Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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