Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Премьер Ирака переговорил с Алекперовым о деятельности российских компаний

Премьер Ирака ас-Судани обсудил с Алекперовым деятельность компаний РФ

close
100%
Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и бывший руководитель российской нефтегазовой компании «Лукойл», глава комитета промышленников и предпринимателей РФ Вагит Алекперов провели личную встречу и обсудили дела российских компаний, которые работают в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба иракского премьера в официальном Telegram-канале.

«Мы приняли <...> Алекперова и сопровождающую его делегацию», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, стороны также обговорили планы разработки нефтяных месторождений Западная Курна и Эриду, на которых работает «Лукойл», и пути преодоления препятствий, мешающих его работе. Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос об участии «Лукойла» в комплексных энергетических проектах на территории Ирака и новых раундах лицензирования на добычу нефти.

В начале февраля правительство Ирака приняло решение пригласить российскую компанию «Газпром» принять участие в разработке нефтяного месторождения Эн-Насирия на юге страны.

Ранее премьер Ирака заявил, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами