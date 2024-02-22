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Украина может получить еще $900 млн от МВФ

Bloomberg: Украина скоро может получить еще $900 млн от МВФ

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Yuri Gripas/Reuters

Украина скоро может получить транш в размере $900 млн от МВФ в рамках кредита на $15,6 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Перевод средств планируется приурочить ко второй годовщине начала операции России на Украине. МВФ является третьим по значимости спонсором Украины после США и Евросоюза, причем в 2024 году он может занять второе место, если конгресс США не утвердит обещанный транш в $60 млрд.

Всего в 2024 году Украина получит от МВФ $5,4 млрд.

До этого глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина нуждается в $42 млрд внешнего финансирования.

По словам Георгиевой, Киев своими «очень рассудительными внутренними действиями» заслужил поддержку со стороны международного сообщества. Так, украинские власти собрали налоги на 36% валового внутреннего продукта (ВВП). Георгиева подчеркнула, что не многие страны могут добиться таких результатов даже в мирное время.

Ранее в мире зафиксировали рекордный за 50 лет уровень госдолга стран.

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