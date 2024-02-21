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В Швейцарии для контроля за антироссийскими санкциями создали спецгруппу

SECO: в Швейцарии для контроля за санкциями против РФ создали спецгруппу

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Depositphotos

Швейцарские власти сформировали спецгруппу, перед которой поставили задачу контролировать нарушение рестрикций против РФ и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Государственного секретариата экономики страны (SECO) Фабиан Майенфиш, передает ТАСС.

«Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специализированную группу по «расследованию и правоприменению», — отметил он.

По словам Майенфиша, группа взяла на себя сложное административное уголовное производство в связи с применением экономических ограничений и их исполнением. Он обратил внимание, что в SECO поступило более 200 сообщений «о подозрительных случаях».

В среду, 21 февраля, дипломаты Евросоюза приступили к обсуждению 14-го пакета антироссийских санкций. Источника в европейских политических кругах не исключил, что в черный список попадут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, их конкретные имена пока не раскрываются.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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