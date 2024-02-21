В ФРГ ухудшили прогноз по росту ВВП на 2024 год

Министерство экономики ФРГ понизило прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 0,2%. Об этом заявил глава ведомства Роберт Хабек, передает CNBC.

Министерство ожидало подъем в 2024 на 1,3%. При этом по словам Хабека, в 2025 году ожидается рост ВВП на 1%.

Глава ведомства объяснил пересмотр прогноза глобальной экономической ситуацией, низким ростом мировой торговли и высокими процентными ставками. Эти факторы негативно повлияли на инвестиции, особенно в строительстве.

Хабек констатировал, что экономика Германии выходит из кризиса медленнее, чем ожидалось. При этом он отметил устойчивость ФРГ после отказа от российских нефти и нефтепродуктов.

По прогнозам министерства, инфляция в 2024 году снизится до 2,8%, а в 2025-м вернется к целевому уровню в 2%.

До этого глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер указал на растущую бедность Германии.

Ранее в ФРГ назвали число украинцев, въехавших в страну в 2023 году.