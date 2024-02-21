Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ФРГ ухудшили прогноз по росту ВВП на 2024 год

В Минэкономики ФРГ снизили прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,2%

close
100%
Global Look Press

Министерство экономики ФРГ понизило прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 0,2%. Об этом заявил глава ведомства Роберт Хабек, передает CNBC.

Министерство ожидало подъем в 2024 на 1,3%. При этом по словам Хабека, в 2025 году ожидается рост ВВП на 1%.

Глава ведомства объяснил пересмотр прогноза глобальной экономической ситуацией, низким ростом мировой торговли и высокими процентными ставками. Эти факторы негативно повлияли на инвестиции, особенно в строительстве.

Хабек констатировал, что экономика Германии выходит из кризиса медленнее, чем ожидалось. При этом он отметил устойчивость ФРГ после отказа от российских нефти и нефтепродуктов.

По прогнозам министерства, инфляция в 2024 году снизится до 2,8%, а в 2025-м вернется к целевому уровню в 2%.

До этого глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер указал на растущую бедность Германии.

Ранее в ФРГ назвали число украинцев, въехавших в страну в 2023 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами