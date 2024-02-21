В Германии объяснили проблемы в экономике прежней зависимостью от РФ

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что проблемы экономики страны связаны с тем, что значительная часть ее промышленного производства зависела от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В Германии есть много энергоемкой промышленности, потому что у нас было много газа из России. Сейчас этого газа нет», — сказал он.

По его словам, в других государствах или нет такого количества энергоемких промышленных объектов или не было российского газа.

«Зависимость, которая была у нас, наблюдалась только отчасти у Австрии и Чехии», — отметил он.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, так как она не была готова к этой ситуации. Он отметил, что правительство Германии достаточно быстро приняло необходимые меры для выправления ситуации. По его словам, «за рекордное время» были построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

До этого стало известно, что Германия продолжает использовать российский газ. Топливо поступает в страну через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что поставки российского СПГ в Европу за два года выросли, несмотря на санкции.