Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Росавиация раскрыла список стран, куда планируется возобновить полеты

В Росавиации надеются на запуск прямых рейсов в 2024 году в Индонезию

close
100%
Freepik

Росавиация обсуждает запуск прямых рейсов в 2024 году между Россией и Филиппинами, Саудовской Аравией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Льва Косинова.

«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию», — сказал он.

По его словам, активно ведется работа по авиасообщению с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт.

20 февраля стало известно, что российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Приобретенные воздушные суда составляют примерно 40% от общего числа импортированных самолетов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в России, несмотря на введенные санкции в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами