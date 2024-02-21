Росавиация раскрыла список стран, куда планируется возобновить полеты

Росавиация обсуждает запуск прямых рейсов в 2024 году между Россией и Филиппинами, Саудовской Аравией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Льва Косинова.

«У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу (Филиппины). Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию», — сказал он.

По его словам, активно ведется работа по авиасообщению с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт.

20 февраля стало известно, что российские авиакомпании в течение прошлого года и начала 2024 года приобрели у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Приобретенные воздушные суда составляют примерно 40% от общего числа импортированных самолетов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в России, несмотря на введенные санкции в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.