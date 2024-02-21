Суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу России

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал в пользу государства активы автомобильного дилера «Рольф» и основателя холдинга Сергея Петрова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В доход России будут обращены все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех».

В январе текущего года Генпрокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства активы АО «Рольф».

22 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции АО «Рольф» и ее дочерних кампаний временно перешли под контроль Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В том числе речь шла о почти 15,2 тыс. ценных бумаг ООО «Рольф моторс» и более 660 млн акций, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед».

Ранее был назван возможный покупатель акций АО «Рольф».