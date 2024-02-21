В Ростове запустили производство трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов

Российский производитель сельскохозяйственной техники — предприятие «Ростсельмаш» — запустил в Ростове-на-Дону завод по производству механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. В церемонии открытия импортозамещающего предприятия принял участие губернатор ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Вместе с генеральным директором «Ростсельмаша» Валерием Мальцевым губернатор дал старт работе нового производства, нажав символическую кнопку.

С выходом на полную мощность завод ежегодно сможет обеспечивать трансмиссиями, мостами и редукторами около 10 тыс. единиц техники компании. Часть продукции будет использоваться при производстве дорожно-строительных машин. На предприятии планируется открыть 500 рабочих мест.

По словам Василия Голубева, наладить новое производство высокотехнологичной продукции в сжатые сроки удалось благодаря поддержке на всех уровнях. Так, из Фонда развития промышленности России в проект привлечено 5 млрд рублей.

«Правительство Ростовской области оказало содействие в оформлении специнвестконтракта, что позволит применить нулевую ставку по налогу на прибыль. Компания также получит и другие региональные инвестиционные льготы. Это поможет дальнейшему развитию предприятия», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что ввод с начала года уже второго предприятия подтверждает правильный вектор развития Ростовской области. 14 февраля в Таганроге начал работу завод комплектующих для сельхозмашин и коммунальной техники. Впереди запуск еще одного крупного производства — ростовского тракторного завода, добавил Голубев.

Губернатор уверен, что, открыв в Ростовской области производство отечественных машин и комплектующих к ним, регион сделал еще один шаг на пути к технологическому суверенитету страны.

Гендиректор «Ростсельмаша» назвал создание производства трансмиссий техники стратегически важным для компании проектом.

«Он направлен на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой. Его реализация означает укрепление технологической независимости компании от внешних поставок, расширение компетенций. Кроме того, мы считаем данный проект необходимым условием программы развития своих продуктовых линеек», — сказал Валерий Мальцев.