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В новых регионах хотят восстановить несколько аэропортов через пять-шесть лет

В Новороссии и Донбассе планируют к 2030 году восстановить пять аэропортов

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Игорь Маслов/РИА Новости/2016 год

В Новороссии и Донбассе планируют к 2030 году восстановить пять аэропортов. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на замминистра транспорта Василия Десяткова.

«В планах до 2030 года у нас пять аэропортов в новых регионах восстановить. Средства предусматриваются», — заявил Десятков.

Замминистра транспорта добавил, что в разных регионах и городах предполагается различный объем работ. В качестве примера Десятков привел Мариуполь и Луганск — в этих городах аэропорты пострадали незначительно, поэтому их восстановление займет меньше времени и будет дешевле.

Тем не менее, как отмечает Десятков, работы по восстановлению региональных аэропортов будут зависеть от ситуации в том или ином регионе.

До этого стало известно, что программа социальной газификации для жителей Донбасса и Новороссии будет обеспечена с 1 июля.

Местные власти разрабатывают региональные программы газификации в тесном сотрудничестве с операторами газоснабжения.

Ранее власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях.

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