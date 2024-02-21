В новых регионах хотят восстановить несколько аэропортов через пять-шесть лет

В Новороссии и Донбассе планируют к 2030 году восстановить пять аэропортов. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на замминистра транспорта Василия Десяткова.

«В планах до 2030 года у нас пять аэропортов в новых регионах восстановить. Средства предусматриваются», — заявил Десятков.

Замминистра транспорта добавил, что в разных регионах и городах предполагается различный объем работ. В качестве примера Десятков привел Мариуполь и Луганск — в этих городах аэропорты пострадали незначительно, поэтому их восстановление займет меньше времени и будет дешевле.

Тем не менее, как отмечает Десятков, работы по восстановлению региональных аэропортов будут зависеть от ситуации в том или ином регионе.

До этого стало известно, что программа социальной газификации для жителей Донбасса и Новороссии будет обеспечена с 1 июля.

Местные власти разрабатывают региональные программы газификации в тесном сотрудничестве с операторами газоснабжения.

Ранее власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях.