Грузину грозит срок за фальшивые хинкали

Грузинского бизнесмена обвиняют в производстве поддельных хинкали в одном из регионов страны. Об этом в социальных сетях сообщает министерство финансов Грузии.

В одном из регионов Грузии был обнаружен цех, где производились полуфабрикаты с добавлением мяса. Однако проверка выяснила, что в ходе производства были нарушены нормы и рецептура изделий — судя по кадрам, предоставленным правоохранительными органами, речь идет о хинкали, национальном грузинском блюде.

«Следственная служба уточняет, что полуфабрикаты делали с использованием соевых добавок, чтобы сохранить вкус. Специалисты изъяли поддельные хинкали из торговых сетей и из цеха», — сообщили в грузинском Минфине.

Собственнику производства грозит от одного до трех лет колонии за производство фальсификата.

До этого школьник оказался прикован к инвалидному креслу после отравления на турецком курорте.

Ранее школьники из Калининграда отравились после того, как воспользовались антисептиком.