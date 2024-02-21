Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс доллара по отношению к турецкой лире впервые в истории превысил отметку в 31 лиру. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке Форекс.

По состоянию на 15:37 мск стоимость доллара выросла на 0,33% и достигла 31,0005 лиры. К 16:30 мск курс составил 31,002 лиры. За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой валюте увеличился почти на 64%.

Рекордное падение лиры происходит на фоне высокой инфляции в Турции. В январе инфляция ускорилась до максимума за последние 14 месяцев, составив 64,86% в годовом выражении.

Для борьбы с инфляцией Центробанк Турции в 2023 году отказался от политики низких ставок и начал их повышение. Если в начале года ставка составляла 8,5%, то после восьми повышений подряд она достигла 45% годовых.

Смена политики ЦБ произошла после назначения нового руководителя — Хафизе Гайе Эркан. Однако она покинула пост после восьми месяцев работы из-за давления на семью. Новым главой ЦБ стал Фатих Карахан, пообещавший снижение инфляции.

В начале февраля стало известно, что инфляция в Турции по итогам января может стать максимальной с лета.

Ранее ЦБ Турции продолжил ужесточение монетарной политики.