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Банк России оценил возможности КИВИ банка по возврату средств

ЦБ: у лишенного лицензии КИВИ банка есть средства на возврат денег с кошельков

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Илья Питалев/РИА Новости

У КИВИ банка, у которого отозвана лицензия, достаточно средств для возврата денег гражданам с электронных кошельков. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе Банка России.

Регулятор отметил, что по закону о страховании вкладов средства на электронных кошельках не подлежат страхованию. Их возврат будет происходить в ходе принудительной ликвидации банка за счет полученных от реализации его активов денег.

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — добавили в ЦБ.

До этого стало известно, что Qiwi завершила процесс продажи своего российского бизнеса, осуществив сделку по передаче активов в РФ. Однако, Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк» из-за нарушений законодательства и финансовых правил, включая связь с теневым бизнесом и финансирование нелегальных операций, таких как криптообменники и онлайн-казино.

До этого в ЦБ заявили, что страхование не действует на средства в электронных кошельках КИВИ банка.

Ранее экономист дал совет владельцам киви-кошельков.

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