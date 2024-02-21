ЕС введет санкции в отношении иностранных компаний за связи с Россией

В 13-й пакет антироссийских санкций, которые предварительно согласовали послы 27 стран Европейского союза, вошли три компании из материкового Китая. Об этом пишет брюссельский портал Euractiv, ссылаясь на свои источники.

Как сообщает издание, три китайские организации будут включены в список фирм и предприятий, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты. Они обвиняются в гипотетических «поставках чувствительных технологий в Россию», которые якобы «применяются на поле боя на Украине».

По информации Euractiv, в новый пакет рестрикций также попали компании из Индии и Турции, любые контакты с которыми Евросоюз запретит своим бизнес-кругам. Против них введут торговые ограничения. Как утверждается, индийские и турецкие компании якобы помогают военно-промышленному комплексу (ВПК) РФ «получать доступ к запрещенным [в рамках односторонних санкций ЕС] товарам и технологиям».

Кроме того, в рамках новых санкций будет введен запрет на выдачу виз и заморожены активы министра обороны КНДР Кан Сун Нама за то, что Северная Корея якобы поставляла России баллистические ракеты. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения США о том, что КНДР предоставляет Российской Федерации военную помощь.

По данным портала, 13-й пакет санкций также предусматривает запреты на поставки в РФ ряда видов электронных чипов и гирокомпасов для военных систем.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 13-й пакет антироссийских санкций затронет предприятия оборонного комплекса.

Дипломат добавил, что под санкции также попадут компании, которые обходят уже введенные антироссийские ограничения.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.