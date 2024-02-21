Все офисы КИВИ банка прекратили работу

В настоящее время ни один из офисов КИВИ банка в России не работает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора колл-центра банка.

«Офисы сейчас временно не работают», — рассказал сотрудник, который добавил, что данных о сроках восстановления работы офисов в настоящий момент нет.

Уточняется, что офисы КИВИ банка находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как сообщает корреспондент агентства, на двери филиала в Северной столице висит копия приказа Центробанка об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Документ ЦБ был опубликован 21 февраля. Регулятор уточнил, что отзыв лицензии у КИВИ банка связан с нарушениями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Подробнее о ситуации, а также о том, получится ли у вкладчиков вернуть свои деньги, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина объяснила, как на бизнесе отразится блокировка «Киви-кошельков».