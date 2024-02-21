Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Все офисы КИВИ банка прекратили работу

Все офисы КИВИ банка в Москве, Петербурге и Казани прекратили работу

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

В настоящее время ни один из офисов КИВИ банка в России не работает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора колл-центра банка.

«Офисы сейчас временно не работают», — рассказал сотрудник, который добавил, что данных о сроках восстановления работы офисов в настоящий момент нет.

Уточняется, что офисы КИВИ банка находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как сообщает корреспондент агентства, на двери филиала в Северной столице висит копия приказа Центробанка об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Документ ЦБ был опубликован 21 февраля. Регулятор уточнил, что отзыв лицензии у КИВИ банка связан с нарушениями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Подробнее о ситуации, а также о том, получится ли у вкладчиков вернуть свои деньги, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина объяснила, как на бизнесе отразится блокировка «Киви-кошельков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами