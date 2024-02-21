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Банк России обнаружил манипулирование акциями СПБ Биржи

ЦБ: резкое падение акций СПБ было спровоцировано фейком о банкротстве

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Depositphotos

Банк России установил факт манипулирования рынком в отношении акций ПАО »СПБ Биржа». Об этом сообщил в пресс-релизе ЦБ.

Как сообщает регулятор, 27 ноября в течение 19 минут после открытия торгов произошло резкое снижение цены бумаг компании — на 35,8% на торгах Московской биржи и на 13,4% на торгах самой площадки.

Причиной обвала стало распространение ложной информации о том, что СПБ Биржа подала заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд Москвы. Это вызвало существенные отклонения параметров торгов и привело к тому, что участники рынка продавали акции в убыток для себя.

Как показала проверка Банка России, на самом деле биржа не подавала заявления о банкротстве. Регулятор расценил создание и распространение фиктивного заявления от имени биржи как умышленные действия, повлиявшие на торги.

По словам регулятора, информация о движении судебных дел обязательно публикуется в открытом доступе, поэтому ложные сведения быстро распространились. Такие намеренные действия являются манипулированием в соответствии с законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, уточнил Банк России.

В середине февраля Мосбиржа дважды останавливала торги из-за технических ошибок.

Ранее в ЦБ выразили надежду на стабильную работу Мосбиржи.

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