Эксперт объяснил, как на бизнесе отразится блокировка «Киви-кошельков»

На обычных добросовестных предпринимателях блокировка «Киви-кошельков» никак не отразится, так как в основном их использовали для различных «серых схем», считает председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. Малый бизнес пользовался этой услугой редко, заявила она в беседе с НСН.

«Подобные схемы использовались в оплатах через интернет, маркетплейсы больше использовали. А малый бизнес если и пользовался этой услугой, то только в минимальном количестве. Я не думаю, что это будет существенно», — убеждена эксперт.

Обычно предпринимателям удобнее, чтобы деньги шли сразу на банковский счет, пояснила она, назвав «Кiwi-кошельки» «обходной историей».

«Именно через «Киви кошелек» много мошеннических схем образовалось. Я не думаю, что бизнес от этого пострадает вообще», — заключила Гришина.

Напомним, сегодня Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк» из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Офисы банка уже закрылись в крупных городах – Москве, Казани и Санкт-Петербурге. После отзыва лицензии стало недоступно пополнение «Киви кошелька».

В Госдуме отзыв лицензии у АО «КИВИ банк» сочли сигналом Центробанка.