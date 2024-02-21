Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии не выявили ни одного случая нарушения санкций против России

Минфин Грузии: в стране не выявлено ни одного случая обхода санкций против РФ

close
100%
netgazeti.ge' class="item-image" >
netgazeti.ge

Грузия с 2022 года не нарушила ни одного запрета в отношении России, заявил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили. Его слова приводит ТАСС.

«Результатом эффективной работы таможенного департамента является то, что за весь период (после введения антироссийских санкций — «Газета.Ru») не зафиксировано ни одного случая их обхода, нарушения», — отметил министр.

По словам Хуцишвили, за два года таможня Грузии отказала более чем в 1,7 тыс. случаях в провозе через территорию страны грузов, попавших под ограничения.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил возможность введения санкций против России.

До этого президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что Грузию следует принять в Евросоюз для того, чтобы избежать господства России на Черном море.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию к реформам и борьбе с антизападной риторикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами