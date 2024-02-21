В Грузии не выявили ни одного случая нарушения санкций против России

Грузия с 2022 года не нарушила ни одного запрета в отношении России, заявил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили. Его слова приводит ТАСС.

«Результатом эффективной работы таможенного департамента является то, что за весь период (после введения антироссийских санкций — «Газета.Ru») не зафиксировано ни одного случая их обхода, нарушения», — отметил министр.

По словам Хуцишвили, за два года таможня Грузии отказала более чем в 1,7 тыс. случаях в провозе через территорию страны грузов, попавших под ограничения.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил возможность введения санкций против России.

До этого президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что Грузию следует принять в Евросоюз для того, чтобы избежать господства России на Черном море.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию к реформам и борьбе с антизападной риторикой.