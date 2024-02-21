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В Британии назвали дату выпуска банкнот с Карлом III

Банкноты с королем Великобритании Карлом III поступят в обращение с 5 июня

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Henry Nicholls/Pool Photo via AP

Великобритания начнет выпускать банкноты с изображением короля Карла III с 5 июня 2024 года. Об этом говорится в заявлении Банка Англии.

Новые купюры будут печатать для замены изношенных. Банкноты с портретом Елизаветы II продолжат находиться в обращении, отмечает регулятор.

В декабре британский центробанк представил дизайн новых банкнот с Карлом III. Портрет короля появится на купюрах номиналом £5, £10, £20 и £50. Профиль монарха будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с Биг-Беном.

До этого Банк Англии презентовал дизайн монет с изображением нового короля. Одна из них, а именно £5, посвящена 75-летнему юбилею Карла III, который он отпраздновал 14 ноября 2023 года.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.

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