В Британии назвали дату выпуска банкнот с Карлом III

Великобритания начнет выпускать банкноты с изображением короля Карла III с 5 июня 2024 года. Об этом говорится в заявлении Банка Англии.

Новые купюры будут печатать для замены изношенных. Банкноты с портретом Елизаветы II продолжат находиться в обращении, отмечает регулятор.

В декабре британский центробанк представил дизайн новых банкнот с Карлом III. Портрет короля появится на купюрах номиналом £5, £10, £20 и £50. Профиль монарха будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с Биг-Беном.

До этого Банк Англии презентовал дизайн монет с изображением нового короля. Одна из них, а именно £5, посвящена 75-летнему юбилею Карла III, который он отпраздновал 14 ноября 2023 года.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.