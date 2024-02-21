ЦБ рассказал о процедуре подачи самозапрета на кредиты

Процедура подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы для россиян будет максимально простой и понятной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центробанка РФ, комментируя принятие соответствующего закона.

«Закон о самозапрете на кредиты и микрозаймы предполагает принятие ряда подзаконных актов, которые детализируют процедуру установления и снятия запрета, в том числе порядок действия гражданина и форму заявления. В то же время услуга ориентирована на широкий круг граждан и будет максимально простой и понятной», — сказали в пресс-службе ЦБ.

Госдума 20 февраля приняла закон об установлении запрета на оформление потребительских кредитов и микрозаймов.

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что самозапрет на выдачу кредитов защитит прежде всего старшее поколение россиян от мошенников. Самозапретом также активно будут пользоваться студенты, сочла Коваленко.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года.