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Стало известно, сколько миллиардов заработал Безос на продаже акций Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос продал 50 млн акций компании и получил $8,5 млрд

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Patrick Semansky/AP

Основатель Amazon Джефф Безос полностью завершил продажу 50 млн акций компании, которую планировал осуществить к концу января 2025 года. За реализованный пакет бумаг миллиардер получил $8,5 млрд. Об этом свидетельствует форма отчетности 4 поданная миллиардером в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как следует из отчетности SEC, 15-16 февраля Безос продал около 14 млн акций Amazon по цене $167-170,9 за штуку. Это позволило ему довести общее число проданных бумаг до намеченных 50 млн.

План реализации такого количества акций был объявлен Безосом в ноябре 2023 года. Эксперты связывают это решение с переездом миллиардера из Вашингтона во Флориду, где меньше налог на прирост капитала.

После завершения сделки состояние Безоса оценивается в $188,4 млрд. Он занимает 3-е место в рейтинге Forbes. С начала года акции Amazon подешевели на 1,4%.

Это первая крупная продажа пакета акций Безосом после ухода с поста главы Amazon в 2021 году. Ранее он ежегодно продавал бумаги компании примерно на $1 млрд.

До этого стало известно, когда в мире может появиться первый триллионер.

Ранее Безос продал 1% от своих акций Amazon.

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