Госдума запретила Британии ловить рыбу в Баренцевом море

Госдума приняла закон об отказе от соглашения 1956 года, разрешавшего британским морякам заниматься рыболовством в российской зоне Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно давало право британским рыболовам заниматься промыслом в водах вдоль побережья Кольского полуострова, к востоку от мыса Канин Нос и вдоль берегов острова Колгуев. Россия, как правопреемница СССР, продолжила соблюдать договор после распада Советского Союза.

В пояснительной записке к документу указано, что денонсация договора не нанесет серьезного политического ущерба для РФ, учитывая решение Лондона от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев подчеркнул, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права.

До этого стало известно, что Россия и Норвегия продолжат сотрудничество в рыбной ловле, несмотря на санкции.

Ранее в России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж.