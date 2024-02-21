На Украине заявили об отсутствии экспорта сельхозпродукции в Польшу

Украина с 1 января 2024 года остановила экспорт своей сельскохозяйственной продукции непосредственно в Польшу, продовольствие следовало через республику только транзитом. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает ТАСС.

По словам замминистра, Украина еще в сентябре 2023 года ввела ограничения на вывоз и установила лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

«Если посмотреть на данные с 1 января 2024 по сегодняшний день, ни пшеницы, ни подсолнечника, ни кукурузы, ни рапса в Польшу экспортировано не было. Фактически ноль, только транзит», — отметил Высоцкий.

По его словам, Киев готов пойти на встречу Варшаве и продлить лицензирование экспорта до конца 2024 года. Кроме того, он назвал мифом слова протестующих польских фермеров о перегруженности Польши сельскохозяйственной продукцией с Украины.

21 февраля Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил о готовности Варшавы ввести новые ограничения на импорт с Украины.

Ранее президент Польши назвал блокирование фермерами границы с Украиной «законным протестом».