Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили об отсутствии экспорта сельхозпродукции в Польшу

Минсельхоз: в 2024 году Украина не экспортировала сельхозпродукцию в Польшу

close
100%
Yan Dobronosov/Reuters

Украина с 1 января 2024 года остановила экспорт своей сельскохозяйственной продукции непосредственно в Польшу, продовольствие следовало через республику только транзитом. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает ТАСС.

По словам замминистра, Украина еще в сентябре 2023 года ввела ограничения на вывоз и установила лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

«Если посмотреть на данные с 1 января 2024 по сегодняшний день, ни пшеницы, ни подсолнечника, ни кукурузы, ни рапса в Польшу экспортировано не было. Фактически ноль, только транзит», — отметил Высоцкий.

По его словам, Киев готов пойти на встречу Варшаве и продлить лицензирование экспорта до конца 2024 года. Кроме того, он назвал мифом слова протестующих польских фермеров о перегруженности Польши сельскохозяйственной продукцией с Украины.

21 февраля Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил о готовности Варшавы ввести новые ограничения на импорт с Украины.

Ранее президент Польши назвал блокирование фермерами границы с Украиной «законным протестом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами