Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро впервые с 9 января превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:09 мск, европейская валюта росла на 0,02% — до 100,01 рубля.

Однако к 11:13 мск евро замедлил рост до 0,01% и остановился на отметен 99,99 рубля.

Американский доллар в свою очередь прибавлял 0,08%, достигнув 92,43 рубля.

Курс китайского юаня рос на 0,04% — до 12,806 рубля.

20 февраля курс евро впервые с 9 января составил ровно 100 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что в марте курс евро будет колебаться в диапазоне 96-100 рублей. По его словам, основными валютами в России сейчас являются в большей степени китайский юань, и в меньшей степени – американский доллар, поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль (или доллар-рубль).

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.