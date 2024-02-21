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Альфа-Банк впервые получил международный рейтинг в Китае

Альфа-Банку присвоили рейтинг АА- в Китае

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Альфа Банк

Китайское агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd присвоило Альфа-Банку рейтинг на уровне АА- со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка.

Присвоенный рейтинг соответствует суверенному кредитному рейтингу РФ.

В Альфа-Банке отметили, что развитие бизнеса с Китаем является стратегическим направлением, поэтому в 2023 году банк принял решение открыть свои филиалы в Пекине и Шанхае.

Эксперты агентства при присвоении рейтинга обратили внимание на эффективную систему корпоративного управления банка, а также качество активов и кредитоспособность банка.

Напомним, China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. («China Lianhe») является одним из крупнейших кредитно-рейтинговых агентств в Китае.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года.

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