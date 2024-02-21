Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Для молодых российских предпринимателей запустили специальный конкурс

Победители конкурса молодых предпринимателей получат по миллиону рублей

close
100%
Depositphotos

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП запустили федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ».

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или открывшие бизнес менее чем 2 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в России сейчас зарегистрировано 4 млн индивидуальных предпринимателей. Более 1 млн из них, то есть 25% — в возрасте до 35 лет. Средний возраст самозанятых в России составляет 35 лет.

«Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дело. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело», — рассказал Александр Исаевич.

Директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно пояснил, что конкурс является продолжением работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая ведется в том числе на платформе «Конструкториум».

«Мы придерживаемся принципов открытости и доступности, реализуя онлайн-формат и предоставляя возможность участия для молодых людей со всей страны», — сказал Вайно.

Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе разработать бизнес-проект по открытию или развитию своего дела.

Конкурсная комиссия определит 30 победителей.

Подать заявку на конкурс можно на цифровой платформе МСП.РФ до 10 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами