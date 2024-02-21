Для молодых российских предпринимателей запустили специальный конкурс

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП запустили федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ».

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или открывшие бизнес менее чем 2 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, в России сейчас зарегистрировано 4 млн индивидуальных предпринимателей. Более 1 млн из них, то есть 25% — в возрасте до 35 лет. Средний возраст самозанятых в России составляет 35 лет.

«Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дело. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело», — рассказал Александр Исаевич.

Директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно пояснил, что конкурс является продолжением работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая ведется в том числе на платформе «Конструкториум».

«Мы придерживаемся принципов открытости и доступности, реализуя онлайн-формат и предоставляя возможность участия для молодых людей со всей страны», — сказал Вайно.

Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе разработать бизнес-проект по открытию или развитию своего дела.

Конкурсная комиссия определит 30 победителей.

Подать заявку на конкурс можно на цифровой платформе МСП.РФ до 10 марта.