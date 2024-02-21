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Узбекистан планирует в несколько раз увеличить закупки газа из России

Узбекистан намерен нарастить импорт газа из России в 3,5 раза

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Узбекистан в среднесрочной перспективе рассчитывает увеличить закупки газа у России в 3,5 раза, до 32 млн куб. м в сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссыпкой на постановление правительства страны.

В настоящий момент у Узбекистана заключено двухлетнее соглашение с «Газпромом», которое предусматривает прокачку 9 млн куб. м газа в сутки, или около 2,8 млрд куб. м в год. Поставки начались в октябре 2023 года через территорию Казахстана.

Ожидается, что позднее в 2024 году «Газпром» заключит несколько среднесрочных 15-летних контрактов с дружественными странами. Соглашения могут быть подписаны с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня.

До этого кабмин Узбекистана утвердил меры по реализации своей инвестпрограммы на 2024-2030 годы. В список проектов входит программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении стоимостью $470 млн.

В конце прошлого года России предрекли роль крупнейшего поставщика газа в Китай.

Ранее были названы неожиданные последствия решения США по поставкам СПГ.

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