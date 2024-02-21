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Стало известно, кто может получить социальную пенсию в 2024 году

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: в 2024 году выйдут на соцпенсию мужчины 68 лет

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Получить социальную пенсию в 2024 году могут мужчины 68 лет и женщины 63 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Для жителей коренных народов Севера возрастной порог для назначения социальной пенсии ниже – 50 лет и 55 лет у женщин и мужчин соответственно.

«Не всегда стать пенсионером получается в положенный срок (58 лет у женщин и 60 лет лет у мужчин в 2024 году — «Газета.Ru»). Отсутствие стажа и необходимого количества пенсионных баллов лишает права претендовать на страховую (трудовую) пенсию. Тогда будущему пенсионеру после достижения пенсионного возраста потребуется ждать еще 5 лет, и ему будет назначена социальная пенсия по старости. Она уже не зависит ни от трудового стажа, ни от баллов», — пояснила Дайнеко.

По ее словам, если недобор стажа или баллов незначительный, недостающее можно доработать или «докупить», чтобы получать не социальную, а страховую пенсию по старости.​ Дайнеко напомнила, что социальная пенсия назначается только нетрудоспособным (будущий пенсионер не работает) гражданам России и лицам без гражданства, проживающим в России не менее 15 лет, которые постоянно проживают на территории страны.

Социальная пенсия имеет принципиальные отличия от страховой пенсии. Соцпенсия фиксированная, и ее увеличение происходит в рамках ежегодных индексаций. Соцпенсию нельзя получать одновременно с ведением трудовой деятельности: как только Социальный фонд России получит страховые отчисления (например, по трудовому договору, договору ГПХ), выплата соцпенсии прекратится. Если покинуть страну и проживать за границей, социальную пенсию выплачивать прекратят. Страховая (трудовая) пенсия при переезде на ПМЖ в другую страну будет начисляться вне зависимости от фактического места проживания пенсионера.

До 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии по старости, инвалидности II группы, по потере кормильца (одного из родителей) составляет 7 153,33 рубля. Сумма выплат по инвалидности с детства I группы, для детей-инвалидов – 17 167,83 рубля. Пенсия по инвалидности с детства II группы, инвалидности I группы, по потере кормильца (обоих родителей, одинокой матери или оба родителя неизвестны) – 14 306,73 рубля. По инвалидности III группы – 6 080,38 рублей. С 1 апреля этого года социальные пенсии будут проиндексированы еще на 7,5%.

Ранее финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич назвал причины резкого падения уровня жизни при выходе на пенсию.

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