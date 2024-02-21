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Ряд крупнейших китайских банков перестали принимать платежи из РФ

«Известия»: три крупнейших банка КНР прекратили прием некоторых платежей из РФ

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти организации занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал изданию, что с января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников отметил, что ведущие банки даже из «дружественных стран» воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи.

Эксперты предполагают, что этот шаг был вызван тем, что китайские и ближневосточные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными компаниями из России. При этом в РФ остается множество финансовых организаций, которые не попали под санкции. Платежные операции между ними и Китаем продолжают вестись в прежних объемах.

До этого Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по пятилетним кредитам с 4,2 до 3,95%.

Ранее аналитики предупредили, что кризис в экономике КНР может превзойти сокрушительный обвал 2015 года.

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