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Патрушев заявил Путину, что РФ завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки

Патрушев: Россия завершила поставки пшеницы шести беднейшим странам Африки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что РФ завершила поставки пшеницы шести беднейшим государствам Африки, сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, завершена поставка пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента. Министр отметил, что в Африку было доставлено в качестве гуманитарной помощи в общей сложности 200 тыс. тонн. В Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею поступило по 25 тыс. тонн зерна, в Сомали и Центральноафриканскую Республику по 50 тыс. тонн.

Патрушев подчеркнул, что Россия впервые осуществила такую масштабную гуманитарную акцию. Поставки совершались совместно с Объединенной зерновой компанией при содействии министерства иностранных дел и министерства транспорта РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 февраля поздно вечером принял в Кремле министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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