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В США предупредили Белоруссию о новых санкциях из-за СВО

Помощник главы Госдепа Смит предупредил Белоруссию о новых санкциях из-за СВО

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Антон Денисов/РИА Новости

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что США продолжат вводить санкции в отношении Белоруссии с целью побудить ее прекратить поддерживать специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко были связаны как «с его атаками на демократию и права человека», так и с его поддержкой действий России.

«Мы продолжим поступать таким образом, принимая пропорциональные и соответствующие меры, <…> чтобы привлекать <…> Лукашенко к ответственности и убеждать его прекратить поддерживать войну [президента России Владимира] Путина на Украине», — подчеркнул он.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия заканчивают 2023 год с высокими макроэкономическими показателями, несмотря на санкционное давление Запада.

Ранее в МФКК приостановили членство Белорусского красного креста.

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Операция на Украине
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