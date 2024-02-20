Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Транснефть» провела дробление акций

«Транснефть» провела операции по дроблению акций

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

«Транснефть» провела дробление акций. В результате операций 1 акция конвертирована в 100 акций той же категории, сообщает компания на своем сайте.

Сейчас уставный капитал «Транснефти» составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля. Он разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, отмечает ТАСС.

После дробления количество обыкновенных акций составит около 569,45 млн штук, а привилегированных — около 155,49 млн.

Первым идею дробления привилегированных акций «Транснефти» предложил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, напоминают журналисты. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, и тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 — для «повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции».

«В случае с дроблением акций «Транснефти» государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80%, получили возможность более удобного входа в акции «Транснефти». Расширение базы инвесторов в капитал компании, повышение доступности ее бумаг и открытость к обратной связи будут и в дальнейшем положительно влиять как на «Транснефть», так и на российский фондовый рынок в целом», — сообщил журналистам Дмитриев.

В декабре 2023 года президент «Транснефти» Николай Токарев заявил о росте экспорта в Китай и Индию. По его словам, отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн, в Индию — порядка 70 млн тонн.

Токарев также объяснил, почему Чехия и Словакия попросили власти ЕС сохранить поставки нефти из России.

Ранее Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть марки Sokol.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами