«Транснефть» провела дробление акций. В результате операций 1 акция конвертирована в 100 акций той же категории, сообщает компания на своем сайте.

Сейчас уставный капитал «Транснефти» составляет 7 млн 249 тыс. 343 рубля. Он разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных акций и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, отмечает ТАСС.

После дробления количество обыкновенных акций составит около 569,45 млн штук, а привилегированных — около 155,49 млн.

Первым идею дробления привилегированных акций «Транснефти» предложил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, напоминают журналисты. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, и тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 — для «повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции».

«В случае с дроблением акций «Транснефти» государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80%, получили возможность более удобного входа в акции «Транснефти». Расширение базы инвесторов в капитал компании, повышение доступности ее бумаг и открытость к обратной связи будут и в дальнейшем положительно влиять как на «Транснефть», так и на российский фондовый рынок в целом», — сообщил журналистам Дмитриев.

В декабре 2023 года президент «Транснефти» Николай Токарев заявил о росте экспорта в Китай и Индию. По его словам, отгрузки российской нефти в Китай в 2023 году составили около 100 млн тонн, в Индию — порядка 70 млн тонн.

Токарев также объяснил, почему Чехия и Словакия попросили власти ЕС сохранить поставки нефти из России.

Ранее Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть марки Sokol.