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В Таиланде выступили за возобновление авиасообщения между Бангкоком и Москвой

Власти Таиланда выступили за возобновление авиасообщения между Бангкоком и Москвой

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Shutterstock

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выступил за возобновление прямого авиасообщения между Бангкоком и Москвой. Об этом пишет тайский портал Thaiger.

«Недостаточное число рейсов сокращает приток российских туристов», — сказал премьер.

Он добавил, что предложит национальному авиаперевозчику Thai Airways возобновить прямые рейсы между Бангкоком и Москвой.

Рейсы между столицами двух государств были запущены в 2005 году и осуществлялись три раза в неделю. Авиасообщение было временно остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Недавно туристы сообщили о новом вирусе на Пхукете в Таиланде. По словам путешественников, заболевшие несколько недель страдают от сильного кашля и высокой температуры, а врачи не могут назвать точный диагноз. Отмечается, что у пациентов температура держится в районе 39 градусов.

Незадолго до этого сообщалось, что жилые комплексы Таиланда обогнали турецкие по числу просмотров россиянами.

Ранее стало известно, где российские путешественники дольше всего отдыхали зимой.

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