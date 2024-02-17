Стало известно, где российские путешественники дольше всего отдыхали зимой

Средняя продолжительность бронирования среди российских путешественников этой зимой была наибольшей на горнолыжных курортах и в Таиланде. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В России первое место занял поселок Терскол на Эльбрусе: там срок проживания в отеле составил в среднем 3,5 дня. Чуть меньше, или примерно на 3,3 дня, путешественники останавливались в отелях Эсто-Садка, расположенного рядом с Красной Поляной, а около 3,1 дня провели в Шерегеше. В пятерку вошли еще два горнолыжных направления: Домбай (3,0 дня) и Архыз (2,8 дня).

Кроме того, довольно продолжительные бронирования отмечены в Кисловодске (2,7 дня), Южно-Сахалинске (2,6 дня), Геленджике (2,5 дня), Сочи (2,5 дня) и Калининграде (2,5 дня).

Лидером зарубежного топа стал Таиланд: в отелях на Пхукете россияне этой зимой останавливались в среднем на 7,3 дня, а в Паттайе — на 6,8 дня. Третью строчку занял курортный город Кута в Индонезии с показателем 5,8 дня.

Также в список вошли Нячанг (5,8 дня), Мехико (5,4 дня), филиппинский остров Боракай (5,1 дня), Токио (4,9 дня), Сеул (4,7 дня), балийская деревня Чангу (4,6 дня) и Шарм-эш-Шейх (4,4 дня).

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией.