Еврокомиссия объявила о выделении €75 млн гуманитарной помощи Украине

Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении €75 млн Украине и €8 млн Молдавии на «гуманитарные проекты». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Из €83 млн гуманитарного финансирования: €75 млн выделено на гуманитарные проекты на Украине. €8 млн выделено на гуманитарные проекты в Молдове», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что гуманитарные проекты на Украине направлены на оказание срочной помощи, в том числе на доступ к таким базовым потребностям, как жилье, предоставление защиты, чистой воды, доступ к образованию и здравоохранению. Выделенные Молдове деньги должны пойти на оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения.

По данным Еврокомиссии, вместе с сегодняшней помощью сумма выделенных средств на гуманитарные программы гражданского населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает €926 млн. Из них €860 млн выделены Украине, а €66 млн — Молдавии.

До этого американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл сравнил финансовую помощь Украине с выброшенными на ветер деньгами.

Ранее в США проект о помощи Украине и Израилю прошел процедурное голосование.