Россиянам объяснили, как будет действовать закон о самозапрете на кредиты

Закон о праве россиян запретить себе брать кредиты или займы защитит жителей от мошенников, которые не смогут оформить на свою жертву онлайн-кредит, объяснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, заявления на такие кредиты будут приниматься только через портал «Госуслуг» или при посещении МФЦ.

«После регистрации на сайте гражданин сможет подать электронное заявление, указав свой ИНН. Эта информация автоматически поступит во все бюро кредитных историй», — пояснил Говырин в беседе с телеканалом «360».

Сейчас даже сам портал «Госуслуг» остается уязвимой лазейкой для злоумышленников, которые выманивают у жителей доступы к учетной записи на нем и получают возможность подтверждать действия в сети, отметил парламентарий.

При выявлении подозрительной операции банк не просто уведомит клиента звонком, а заморозит операции по счету, добавил депутат. В такой ситуации для уточнения информации и перевыпуска карты нужно будет обратиться в банк. Это имеет большое значение, так как человек будет точно знать, что банк не пришлет своему клиенту никаких ссылок и не заставит раскрывать данные, а если это случится, то с ним разговаривают аферисты.

«Важно предусмотреть обязательные уведомления о попытках взять кредит, а не как было раньше — после выдачи займа или кредита», — убежден Говырин.

Он добавил, что, помимо прочего, новый закон защитит россиян от спонтанных покупок, которые они могут совершить, так как кредиты в режиме онлайн выдаются за несколько минут.

Напомним, Госдума сразу в двух чтениях приняла закон, позволяющий россиянам запрещать себе брать кредиты или займы. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Экономист ранее рассказал, кого в первую очередь защитит закон о самозапрете на кредиты.