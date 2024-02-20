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«Русал» утроил поставки порошковых сплавов для протезирования методом 3D-печати

«Русал» увеличил поставки алюминиевых порошков для высокотехнологичных протезов

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Travis Teo/Reuters

Один из крупнейших производителей алюминия, «Русал», в 2023 году втрое увеличил поставки на российский рынок порошковых сплавов для протезирования методом 3D-печати, сообщает пресс-служба компании.

«Применение порошковых металлов для аддитивного производства в медицине – новое направление для мировой алюминиевой отрасли в целом», — отметил директор направления порошковой металлургии «Русала» Сергей Поляков.

Он добавил, что поставки относительно 2022 года увеличили в результате замещения европейских поставщиков, которые ушли с российского рынка.

Также, по его словам, рост поставок обусловлен развитием аддитивных технологий в российской медицине. Методом аддитивной печати изготовляются современные протезы с сервоприводами, микропроцессорами и зарядными аккумуляторами.

«В 2024 году «Русал» планирует как минимум удвоить относительно прошлого года поставки порошков в интересах медицины», — добавил Поляков.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, назвал механизм бионических протезов фантастическим. «Просто невероятно, даже не верится», - прокомментировал глава государства технологию. При этом он потребовал не уменьшать соцподдержку граждан, получивших бионический протез.

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