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Магазинам в РФ разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

Российским магазинам разрешат передавать на фудшеринг один процент продуктов

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Depositphotos

Российские магазины смогут передавать на фудшеринг только один процент продуктов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Артема Метелева.

Отмечается, что речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, при отправке которых на фудшеринг не нужно будет платить НДС.

«Это восемь категорий товаров, среди которых свежие овощи и фрукты, мучные изделия, чай и кофе и другие. Мясо и яйца в этот список не попали», — говорится в публикации.

Также нововведение не может быть распространено на подакцизные товары. Кроме того, нельзя будет передавать на благотворительность товары с истекшим сроком годности. Штраф за подобные действия для юридических лиц за это составит до 300 тысяч рублей.

До этого статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов говорил, что российские производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в отечественных магазинах по большинству категорий.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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