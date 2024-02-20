Стало известно, кому из россиян будет полезен самозапрет на кредиты

Самозапрет на выдачу кредитов защитит прежде всего старшее поколение россиян от мошенников. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, комментируя принятие Госдумой соответствующего закона.

«С введением данной меры в первую очередь мы сможем защитить старшее поколение, которое не так часто пользуется кредитными продуктами. Также в категорию, которая сможет активно пользоваться данными мерами, могут попасть студенты.

Если рассматривать людей в возрасте от 25 до 45 лет, то здесь вряд ли эта мера будет востребована, так как в настоящее время у большинства граждан имеется один и более кредитных продуктов», — отметила экономист.

Она уточнила, что из-за участившихся случаев электронного оформления кредитов и микрозаймов, необходимо было создание инструмента, который может хотя бы немного защитить граждан от аферистов.

Коваленко напомнила, что до принятия данного закона не было запрета о выдаче кредита, существовал отказ по причине низкого дохода или плохой кредитной истории, но микрозаймы выдавались даже вопреки этим требованиям. Запрет можно будет снять в любой момент, когда это будет необходимо гражданину, также на ипотечные, авто и образовательные кредиты данная мера не распространяется, добавила экономист.

Госдума 20 февраля приняла закон об установлении запрета на оформление потребительских кредитов и микрозаймов.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года.