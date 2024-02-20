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Один из крупнейших нефтяников передумал инвестировать в Европу

FT: ExxonMobil ограничит зеленые инвестиции в Евросоюз из-за бюрократии

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Jacques Brinon/AP

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира ExxonMobil ограничит вложения в Евросоюз из-за бюрократии, пишет Financial Times.

Последние события в Европе и деиндустриализация экономики региона подорвали уверенность инвесторов, заявила глава подразделения американской фирмы Карен Макки. ExxonMobil была намерена вложить порядка $20 млрд в европейские проекты по декарбонизации с 2022 по 2027 годы.

Осенью 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил неспособность Европы быстро перейти на возобновляемые источники энергии. В качестве примера он привел Великобританию, которой на фоне энергетического кризиса в стране пришлось возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A.

До этого аналитики спрогнозировали увеличение мирового потребления газа. К 2050 году рост может составить 26%. Замена основных видов энергоресурсов на газ даст самый экологически значимый и быстрый эффект.

Ранее в правительстве РФ заявили о планах троекратного увеличения производства СПГ.

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