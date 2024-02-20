Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Курс доллара на следующей неделе составит 90-91 рубль, краткосрочно американская валюта может стоить 92 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Пара доллар-рубль, как и накануне, протестировала значения над 92,5 и немного откатилась. Здесь находится зона сопротивления, и преодолеть ее не так уж просто. Давление на рублевые активы локально усилил санкционный негатив, базово же рубль страдает от сокращения объема экспортных доходов из-за спада цен на энергоносители в конце 2023 года и добровольного снижения Россией добычи нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+», — отметил Бахтин.

По прогнозам Бахтина, курс рубля может перейти к укреплению ближе к концу февраля, этому будет способствовать налоговый период в России — отечественные экспортеры будут продавать доллары для уплаты сборов, и курс американской валюты будет снижаться.

По данным Мосбиржи на 15:01 мск 20 февраля, доллар стоит 92,4 рубля, он подорожал на 10 копеек к этому времени по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника. Максимальным значением доллара на торгах во вторник был уровень 92,7 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сохранение ключевой ставки на уровне 16% повлияет на курс рубля.