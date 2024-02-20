За два года Чехия внесла около 200 исключений в антироссийские санкции

За последние два года Чехия внесла около 200 послаблений и исключений в списках антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на руководителя финансово-аналитического управления республики Иржи Хилмара сообщил новостной портал ct24.ceskatelevize.cz.

По словам Хилмара, в подавляющем большинстве случаев это исключения из сферы фармацевтической промышленности и атомной энергетики.

С просьбами о послаблениях в санкционном режиме к чешским властям обращались в основном государственные или полугосударственные компании, нуждавшиеся в поставках стратегических ресурсов или компонентов оборудования.

К их числу относился, в частности, оператор действующих в стране атомных электростанций «Дукованы» и «Темелин», построенных по советским проектам. Они продолжили приобретать продукцию дислоцированной в Чехии фирмы MSA, входившей в компанию TMK находящегося под санкциями бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

19 февраля президент США Джо Байден анонсировал возможное введение новых санкций против России.

20 февраля Евросоюз продлил на год действие санкций против России.

Ранее стали известны планы ЕС по новым санкциям в отношении России.