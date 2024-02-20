Одна страна Европы за два года внесла около 200 послаблений в санкции против РФ

Чехия за последние два года внесла порядка 200 послаблений в санкции, которые были введены в отношении России после 24 февраля 2022-го. Об этом пишет портал Česká televize 24 со ссылкой на слова руководителя финансово-аналитического управления республики Иржи Гилмара.

«В подавляющем большинстве случаев исключения [из санкций] касались области фармацевтической промышленности и ядерной энергетики», — уточнил собеседник издания.

Обращения о послаблениях в санкционном режиме преимущественно поступали от государственных и полугосударственных компаний Чехии, заинтересованные в российских стратегических ресурсах и компонентах, отметил Гилмара.

На прошлой неделе немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала топливные санкции ФРГ против России, назвав их неразумными.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа признал неэффективность антироссийских санкций.